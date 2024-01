Milan | con una panchina così si può puntare ad arrivare in fondo all’Europa League

(Di lunedì 22 gennaio 2024) : ottimo segnali da parte di Jovic e Okafor… La vittoria arrivata all’ultimo respiro contro l’Udinese ha dato aldi Stefano Pioli 3 importantissimi punti, ma anche la consapevolezza di aver trovato delle conferme. Queste giungono da parte della coppia d’attacco arrivata quest’estate, formata da Luka Jovic e Noah Okafor. Con una, adesso si puòadin. I goal e gli assist arrivati dal mercato, in questa stagione, stanno aiutando Stefano Pioli e non poco. Basti pensare alle 7 reti timbrate da Christian Pulisic, tallonato da Luka Jovic, fermo a 6 centri stagionali. La classifica prosegue con Noah Okafor, 4 goal, Ruben Loftus-Cheek 3, Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze 2. Queste statistiche ...

Quanto successo sabato sera al Blu Energy Stadiumgli insulti razzisti a Maignan sta ormai diventando una piaga sociale troppo frequente negli ...mostrando il loro sostegno al portiere del. ...Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sul caso del portiere delpreso di mira durante la partital'Udinese. "Qui senza sé e senza ma - ha aggiunto Malagò - ovviamente il Comitato ...Le autorità e la procura, con tutto quello che sta succedendo, se non fate nulla. Siete complici". Le reazioni dell'Udinese, del Milan, del governo e dell'arbitro "Non sono una vittima e vinceremo ...