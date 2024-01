Milan | Buongiorno rimandato a giugno Kiwior | Lenglet e la strategia per il colpo in difesa

Il Milan cerca un Difensore in questo Calciomercato : difficile sia Alessandro Buongiorno ma Lilian Brassier e Tanguy Nianzou restano in corsa (pianetamilan)

Buongiorno dal Torino al Milan non si fa, almeno per il momento. Oltre alle difficoltà relative a un veto alla cessione a gennaio del... (calciomercato)

Mercato: la dirigenza rossonera, appreso dell'impossibilità di acquistare, avrebbe stabilito contatti per Kouassi Le tre reti subite nelle ultime due partite, contro Roma e Udinese , non ...... Djalò (90%), Zielinski (20%), Samarzdic (40%) Inter Taremi (55%%), Buchanan (ufficiale), Zielinski (20%) Napoli Samarzdic (20%), Popovic (70%), Ngonge (ufficiale)Brassier (70%),(...Sesto assoluto, ma primo tra gli italiani. Nella classifica delle pagelle di Tuttomercatoweb assegnate a chi sia sceso in campo almeno 15 volte in questa stagione spicca la media di Alessandro ...Il mercato del Milan continua a ruotare attorno al ruolo del difensore centrale. La dirigenza composta da Geoffrey Moncada e Antonio D`Ottavio è consapevole che.