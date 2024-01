Milan | ansia per Ismail Bennacer | ancora out con l’Algeria

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 22 gennaio 2024)inper le condizioni di: il centrocampista rossonero non giocherà la prossima partita delLa Coppa d’Africa ha costretto ila fare a meno di Chukwueze e, convocati dalle rispettive nazionali. Il centrocampista per tutta la prima parte di stagione è stato alle prese con un infortunio e ora in Nazionale ha subito un nuovo fastidio di natura muscolare. Gli esami svolti dal giocatore delnon hanno rilevato infortuni gravi, ma le sue condizioni andranno valutate con attenzione tanto che non sarà convocato per la prossima partita della sua nazionale. Alla vigilia della sfida contro la Mauritania, infatti, il ct delDjamel Belmadi ha detto:e Bensebaini non saranno presenti ...