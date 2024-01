Milan | addio Pioli | forse Conte | ma ci sono anche altri nomi

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Stefanoa rischio esonero? Ilvaluta tutte le opzioni: giovane traghettatore a campionato in corso o nuovo grande allenatore in estate. Magari Antonio… La vittoria di domenica sera in campionato a San Siro contro la Roma è una vera e propria boccata d’aria fresca per ile soprattutto per mister Stefano, che aveva bisogno di punti e di una prestazione convincente. Ma per quanto si potrà andare avanti così? Da settimane, infatti, si parla di un possibile esonero per il tecnico emiliano, che sembra aver perso certezze e non aver più assi nella manica.ha portato lo scudetto in casa rossonera nella stagione 2021/22, mentre l’anno scorso ilè arrivato addirittura fino alla semifinale di Champions League persa solo contro l’Inter. ...