Michael Jackson | il nipote Jafaar Jackson nella prima foto del biopic

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Laimmagine conferma l'inizio delle riprese delin uscita nel 2025. Con un post sul suo profilo Instagram, ildi, Jaafar, ha pubblicato laimmagine ufficiale di, ilsul Re del Pop diretto da Antoine Fuqua. Le riprese del film sono iniziate oggi e la conferma è arrivata proprio qualche ora fa grazie a questo primo scatto in bianco e nero, in cui possiamo vedere Jaafar nei panni dello zio eseguire una delle sue classiche mosse di danza. Jaafar, figlio di Jermaine, fratello di, e dell'ex moglie ...

La giudice di New York Loretta Preska ha desecretato la lunga lista , tenuta segreta per anni, di nomi legati alla vicenda giudiziaria di Jeffrey ... (open.online)

Non solo spettacolo in campo ma anche sugli spalti in questa edizione della Coppa d'Africa . Sui social è diventato virale il balletto di un tifoso ... (247.libero)

... testimonianza di affetto verso Giovanna, col lancio di palloncini bianchi in cielo e la musica di 'Heal the word', la canzone diche parla dei bambini a cui la donna dedicava le sue ...Momento emozionante anche il lancio di palloncini bianchi nel cielo e le note di 'Heal the world' di. Giovanna Pedretti, l'omelia ai funerali 'Quante note stonate abbiamo dovuto ...Giovanna Pedretti, i funerali e l'omelia: «Onesta e generosa, su di lei sospetti come macigni». L'addio con la canzone di Michael Jackson «Heal the world» Lunedì alle 10 l'ultimo saluto alla ..."Lasciate l'ego fuori dalla porta". È stato il motto del produttore Quincy Jones, anche scritto fuori dalla porta dello studio, che ha permesso il 25 gennaio 1985 al dream team Usa for Africa, compost ...