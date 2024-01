“Mi sento scemo” | il nuovo singolo di Sonoimperfetto

Leggi su zon

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Fuori con Gotham Dischi iled intensodel cantautore campano, presentato a Sanremo Giovani e scritto insieme all’autrice Eleonora Toscani, “Mi”. Una presa di coscienza, al termine di una relazione che non è andata come si sperava. Quando in mano restano soltanto pugni di sabbia e parole non dette. Riparte da qui il progetto musicale di, cantautore campano che è tornato sulle piattaforme di streaming con “Mi”, il suoscritto spalla a spalla con l’autrice Eleonora Toscani e rilasciato in collaborazione con la label discografica Gotham Dischi. La traccia è stata presentata alla commissione selezionatrice dell’edizione 2023 di Sanremo ...