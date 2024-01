Mew torna sui social dopo l’abbandono e racconta tutta la sua verità

(Di lunedì 22 gennaio 2024)improvviso di Mew (e di Matthew) da Amici 23 ha davvero scosso molto i fan della nota trasmissione di Canale 5. Il talent aveva chiarito il ritiro a causa di motivi personali ma mai nessuno ha capito davvero la scelta fatta dall’allieva che era considerata da tutti come la più brava di questa edizione. Questo almeno fino a qualche minuto fa. Mew ha infatti pubblicato un video direttamente sul suo profilo Instagram, annunciando di voler parlare con i suoi seguaci. Amici 23, Mewsuiil ritiro Il videoè iniziato con i saluti di Mew che ha annunciato che in questi ultimi giorni ha letto tanti cose, per questo ha deciso di parlare, per condividere la sua scelta. Valentina Turchetto, questo il vero nome della cantante, ha parlato di una scelta difficile ma anche ...

Potrebbe esserci un nuovo "caso" nella scuola di Amici. Dopo il ritiro die Matthew, un altro allievo è finito al centro dell'attenzione per la sua vita amorosa. Nelle ultime ore l'ormai ex fidanzata di Kumo ha unfollowato da Instagram sia lui che Giulia Stabile, il ...Amici spoiler 14 gennaio: Maria parla die Matthew, Nicholas piange e un ballerino professionistahttps://t.co/DH3JaU6ONF #amici23 #amicispoiler #amicinews BlogTivvu.com (@blogtivvu) ...è tornata a bussare alla sua porta spingendola anche a non mangiare. Parole molto toccanti che servono come monito per tutti i ragazzi che soffrono, in silenzio, e che non devono vergognarsi se hanno ..."Premetto che è stata una scelta molto difficile. Stavo vivendo uno dei periodi più belli della mia vita, ma a un certo punto i pensieri oscuri e la depressione sono tornati", ha raccontato Mew sui ...