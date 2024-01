Mew shock sul suo addio ad Amici | «Purtroppo la depressione è saltata fuori»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Mew su Instagram Dopo l’uscita a sorpresa da, Mew parla per la prima volta delle ragioni che l’hanno spinta ad abbandonare il talent di Canale 5, lasciandosi andare a forti e intime dichiarazioni. “Ho letto tante cose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video dove non darò spiegazioni, ma preferirei condividere con voi una scelta che ho fatto, difficile ma anche positiva“ spiega la cantante in un video pubblicato via social. Esordisce con queste parole, prima di affrontare l’esperienza vissuta ad: “Il percorso adè sicuramente bello, quanto impegnativo. Ogni passo lì dentro è delicato ed entrare adper me è stata una salvezza e mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso adpenso a Maria che è una donna incredibile, che mi ha ...