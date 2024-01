Mew fuori da Amici | «I pensieri cupi sono tornati | è da anni che soffro di depressione»

Durante la quattordicesima registrazione di Amici 23, c’è stato un momento in cui Maria De Filippi ha toccato l’argomento dell’addio inaspettato di ... (anticipazionitv)

“Ve lo dico io perché sono fuori da Amici 23”. Mew e Matthew - l’annuncio ufficiale di Maria

Non si è praticamente parlando d’altro in questi ultimi giorni e i telespettatori di Amici 23, sempre online su Twitter e dintorni per cercare di ... (tuttivip)