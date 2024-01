Mew dopo l’addio ad Amici rompe il silenzio | la cantante rivela un retroscena VIDEO

Lorella Cuccarini è stata la coach di Mew ad Amici 23 e finalmente, dopo giorni dal suo addio, ha rotto il silenzio per condividere un messaggio per ... (comingsoon)

Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passopasso. Vi voglio bene '. Il pensiero per Maria De Filippiha voluto dedicare un pensiero anche ...Leggi anche La maestra Celentano dura contro Nicholas Ricordiamo che,l'uscita di scena di Matthew e, i ragazzi ancora in corsa verso il Serale sono: Holden, Lil Jolie, Petit, Malìa, Mida, ...Mew racconta perché ha lasciato Amici ... Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno, nonostante l’amore di tutti voi e delle persone anche all’interno del programma“. Non manca una frecciata ...Durante un viaggio in Portogallo è stato ricoverato con sintomi simili a quelli di un infarto, dopo essere stato morso da un bruco velenoso. «Sono fortunato a essere ancora vivo», ha detto l'attore.