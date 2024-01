Mew di Amici 23 | svela | “Ecco perché ho abbandonato la scuola” – VIDEO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo settimane di soffiate e indiscrezioni, Mew di23per quale motivo halae parla del suo rapporto con Maria De Filippi. Mew di23: “hola” Come ben sapete, la talentuosa cantante ha lasciato il talent show insieme a Matthew, suo fidanzato e anch’esso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La decisione die Matthew di lasciare '' non è stata facile ma ad oggi, grazie a questo video, risulta più comprensibile. Finalmente è stata così fata un po' di chiarezza sull'uscita ...Dopo settimane di soffiate e indiscrezioni,di23 svela per quale motivo ha abbandonato la scuola e parla del suo rapporto con Maria De Filippi .di23: "Ecco perché ho abbandonato la scuola" Come ben sapete, la talentuosa ...Dopo settimane di voci e incertezze, Mew ha deciso di uscire allo scoperto su Instagram, per raccontare quel che davvero le è successo. A ridosso delle festività lei e Matthew avevano abbandonato la ...Mew è tornata sui social è ha spiegato perché ha abbandonato "Amici 2023". L'uscita improvvisa della cantante insieme a Matthew, qualche settimana fa, aveva colto tutti di sorpresa e sollevato una ...