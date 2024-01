Meteo Napoli | bel tempo e niente piogge | le previsioni della settimana

... potrebbero subire variazioni nel caso in cui dovessero esserci eventuali allerte- idro o ... Rende, Rose e Luzzi, in provincia di Cosenza; in Campania, nel territorio del comune di; in ...L.,; Regione Emilia - Romagna - SCAM S. P. A., Modena; Regione Sardegna - FIAMMA 2000 S. P. ...protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte-...In testa c’è solo un obiettivo: quello di conquistare il primo trofeo di questa stagione. Siamo arrivati all’atto finale di questa tanto discussa e criticata Supercoppa ...con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Dirige il Sig. Rapuano di Rimini Sarà diretta dall'arbitro Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini la finale di Supercoppa Italiana ...