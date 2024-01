Meteo Italia | Veloce perturbazione in arrivo | seguita da un prolungato periodo anticiclonico

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma - Un brevedi instabilità si profila all'inizio della settimana, prima di cedere il passo a un estesodi alta pressione. I modellirologici delineano chiaramente il proseguo di gennaio, con l'inverno, o quanto poco se ne è visto fino ad ora in, che arretra nuovamente in favore di un'imponente rimonta anticiclonica di origine subtropicale. Tale situazione è favorita dall'influsso di un ciclone extratropicale nord-atlantico sull'Europa occidentale e meridionale. L'unicada tenere in considerazione è prevista tra lunedì e martedì, con unimpulso instabile che attraverserà l', generando effetti marginali. Alcune brevi piogge sono attese nella seconda metà di lunedì su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, per poi ...

La previsioniper i prossimi giorni ci dicono che torna l'anticiclone africano sull', portando un caldo davvero anomalo soprattutto al sud dove il termometro arriverà a segnare oltre i 20 gradi ...Lasciata alle spalle la sfuriata invernale del week end, ecco che la settimana inizia con condizionipiù stabili in. Martedì atteso un veloce quanto debole peggioramento delle condizioni, poi le temperature torneranno ad alzarsi ovunqueTempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di velature e stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13. In prevalenza soleggiato con ...