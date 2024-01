Mercoledì 24 gennaio sciopero | A rischio Metro | Bus e Tram

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)24è in programma unonazionale di 24 ore del trasporto pubblico proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Associazioni lavoratori Cobas, Usb e Orsa. Durante lo, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. A Roma loriguarda l’intera rete Atac (compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e l’intera rete dei gestori Roma Tpl e Ati Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della cittàpolitana serviti. Durante l’agitazione, nelle stazioni della reteferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ...