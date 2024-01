Mercato Napoli | Di Marzio svela | “Accordo con il calciatore” | si sblocca il nuovo affare!

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La conferma del giornalista esperto di calcionon lascia dubbi, ilcontinua a lavorare in otticaUna finale guadagnata grazie all’astuzia del proprio tecnico che, da quando è arrivato, finalmente ci ha messo del suo. Walter Mazzarri ha sempre ribadito di voler far giocare ilcosì come era diventato grande con Luciano Spalletti in panchina, con quel 4-3-3 che aveva fatto faville in Italia e in Europa. I risultati però, fin qui, non erano stati decisamente da ricordare e anzi, le debacle delsono state tante. Il tecnico toscano però, facendo fronte all’emergenza infortuni, ha sorpreso tutti nella partita contro la Fiorentina. Mazzarri è infatti tornato a utilizzare un modulo con la difesa a 3 che, nella sua carriera di allenatore, gli è stato tanto caro e congegnale. ...

Ilè ancora alla ricerca di un difensore centrale per ildi gennaio. Uno dei nomi sondati è quello di Oumar Solet del Salisburgo, molto richiesto però anche dal Lens. Footmercato ......alta del, Arezzo, in cui si producono in particolare gioielli di solo oro o argento e in cui hanno grande rilevanza l'aspetto industriale della produzione, e Torre del Greco, vicino a, ...Luca Calamai, giornalista, ha commentato la sfida tra Napoli e Inter in finale di Supercoppa nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Chiudiamo con la finale di Supercoppa. L’amministratore delegato d ...Come scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio ... Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999 ha raggiunto un accordo con il Monza per concludere la stagione in ...