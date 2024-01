Mendes | “Mourinho non ha problemi a trovare una squadra | mesi fa no all’Arabia per la Roma”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A quasi una settimana di distanza dall’esonero di Joséda allenatore della, il suo agente Jorgeha parlato così a Record del futuro del tecnico di Setubal: “non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. È un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà maiun nuovo club“. L’agente lusitano ci ha poi tenuto a sottolineare: “ha avuto l’opportunità, alcunifa, di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della“. SportFace.