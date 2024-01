Meluso | «Ci vince? 50 e 50 | ma noi siamo penalizzati»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Poco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, il ds azzurro, Mauro, è intervenuto ai microfoni Mediaset Un successo può cambiare la stagione? «È un trofeo importante, al di là delle motivazioni ci tentiamo tutti a fare nostra questa coppa. Sicuramente, se dovessimore, ci darebbe anche una spinta emotiva per il prosieguo del campionato ed del doppio confronto Champions contro il Barcellona» Percentuali di vittoria? «Noirimaneggiati, con la defezione anche di Mario Rui che sarà in panchina ma non è al meglio per problemi di vesciche. Abbiamo diversi assenti, compresi Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa. Mi accodo alle parole di Politano che dice cheal 50 e 50 di possibilità e fare di tutto per portare la gara dalla nostra» Zerbin? «È un giocatore di ...