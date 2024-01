Meloni da Porro | “Il caso De Fusco? Non ha la tessera del Pd | questo è lo scandalo…”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Politica estera, sfide economiche, Piano Mattei, intelligenza artificiale, stato di salute del centrodestra con le opposizioni in trincea. La candidatura alle europee: “50% di possibilità che mi candidi”. E, neanche a dirlo, il polverone sul Teatro di Roma scatenato dalla sinistra sulla nomina del direttore Luca De. È un’intervista a tutto tondo quella di Giorgiaa Quarta Repubblica, la prima dell’anno nuovo. “Io non ho nominato nessuno, neanche lo sapevo francamente. C’è un Cda che per legge nomina il direttore del Teatro di Roma. Ed è stato nominata una persona che ha, da quello che io apprendo, un curriculum di ferro sul piano culturale della competenza”, dice la premier incalzata da Nicola. E ancora: l’amichettismo Pd è finito. L’Italia “è una Nazione nella quale vige l’amichettismo, ci sono circoli di ...