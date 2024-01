Meloni attacca Elkann per Repubblica | «Le lezioni di tutela dell’italianità da loro anche no»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il Presidente del Consiglio italiano Giorgia, ha rilasciato una intervista a “Quarta”, in onda questa sera su Rete4 in cui hato, senza mai citarla la famiglia Agnelli, in particolare Johneditore di. «Mi ha fatto sorridere la prima pagina di: l’Italia è in vendita. Bello tutto, ma che questa accusa arrivi dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat e l’hanno ceduta ai francesi, che hanno trasferito all’estero sede fiscale e legale, hanno messo in vendita sui siti immobiliari i siti delle nostre storiche aziende italiane. Non so se il titolo fosse un’autobiografia, ma ledida questi pulpitino», ha sottolineato ...