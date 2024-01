Melanoma maligno | primo piano sul secondo tumore che ha colpito Sarah Ferguson

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La duchessa di York ha ricevuto una nuova diagnosi di cancro alla pelle pochi mesi dopo aver combattuto contro ilal seno. Ecco come si scopre un, cosa comporta e quali misure si possono mettere in atto

Non c’è pace per la famglia reale d’Inghilterra. Dopo l’annuncio dell’intervento all’addome a cui si è sottoposta la scorsa settimana […] (perizona)

Si tratta di Sarah Ferguson (64 anni) alla quale è stato recentemente diagnosticano un cancroalla pelle. Ilè stato riscontrato dopo che diversi nei le erano stato rimossi a seguito ...... responsabile Centro Fotodermatologia dell'Ospedale Israelitico di Roma, che accoglie con favore la scelta dell'ex consorte del principe Andrea di rendere nota la diagnosi di undopo ...La duchessa di York, Sarah Ferguson, è tornata nel Regno Unito dopo una cura in Austria. È alle prese con la seconda diagnosi di tumore in 6 mesi ...La notizia del secondo tumore è invece arrivata nei giorni prima di Natale, ma secondo quanto riportato dal 'Sun', tabloid che per primo ha dato la notizia del male, Sarah avrebbe accolto la notizia c ...