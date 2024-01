Meglio Stalin di Lenin

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Vladimir Il’ic Ul’janov è morto cent’anni fa, non se ne sente la mancanza ma nel weekend due categorie di folgorate menti ne hanno sventolato la mummia fino alla noia. Quelli che stanno asserragliati dentro le università, unico buco nero al mondo in cui ancora si creda alle virtù del comunismo, e i furibondi delle nuove sinistre. Accecati da una sola dannosa menzogna: chefosse un leader illuminato e onesto, e se qualcosa è andato storto è stata colpa di, il mostro. A condire il tutto, attempati novellizzatori à la Ezio Mauro che ne ha fatto quasi un eroe romantico.fu colui che ben prima di Holomodor teorizzò i benefici della carestia, creò la Ceka e il terrore., delinquente più comune, fece almeno due cose che gli valgono riconoscenza. S’inventò il socialismo in un solo paese e fece ...

... 'Sulla nostra rivoluzione'; 'Come riorganizzare la RabKrIn'; 'meno, ma'. In un'... in qualche misura, ruotano attorno alla presunta volontà di Lenin di estraniaredalle funzioni di ...... Marco Ferrando, presenterà un proprio libro dal titolo "e il Pci tra mito e realtà". Nella ...prendersela coi fantasmi del fascismo. Tanto, poi, se a sinistra c'è qualcuno che esagera, la ...A 100 anni dalla sua morte, Vladimir Lenin, il fondatore dell'Unione Sovietica, è in gran parte dimenticato nella Russia moderna. Molte strade e luoghi che portavano il suo nome sono stati rinominati.“Lenin in ottobre” (in russo: “ ”; “Lenin v Oktjabré”) fu girato per il 20° anniversario della Rivoluzione, durante il periodo del culto della personalità di Stalin e all’apice della ...