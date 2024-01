Medvedev-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Australian Open 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Daniilse la vedrà contro Hubertneidi finale degli(cemento outdoor). Il tennista russo ha faticato più del previsto in alcune occasioni – contro Borges agli ottavi e soprattutto contro Ruusuvuori al secondo turno – ma ha comunque rispettato il pronostico e si è spinto fino ai. L’asticella però adesso si alza perché sulla sua strada troverà il polacco, che con il servizio sta facendo davvero paura. Emblematico il match contro Cazaux, in cui – tolto il game d’apertura in cui ha subito il break – ha perso appena 9 punti in battuta.conduce 3-2 nei precedenti (tutti combattuti), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ...

I risultati degli ottavi agli Australian Open Uomini Daniil(3) vs Nuno Borges 6 - 3, 7 - 6, 5 - 7, 6 - 1 Carlos Alcaraz (2) vs Miomir Kecmanovic Hubert(9) vs Arthur Cazaux ...3,40 - 1,31 3,40 - 1,31 3,40 - 1,33 A. Zverev - C. Norrie 1,27 - 3,65 1,27 - 3,65 1,29 - 3,75 N. Borges - D.10,00 - 1,04 10,00 - 1,04 11,00 - 1,05 Appare tutto già scritto invece ...Sotto un sole assai incisivo l'ottavo di finale degli Australian Open 2024 tra Daniil Medvedev (n.3 del mondo) e Nuno Borges (n.69 ATP) è andato in scena. Il campo della Rod Laver Arena è stato teatro ...Daniil Medvedev soffre più del previsto ma conquista i quarti a Melbourne per la terza volta in carriera: battuto in quattro set il portoghese Borges. Tra le donne, cadono le ultime due teste di serie ...