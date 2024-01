Mean Girls e The Beekeper ancora in testa al box office USA in un weekend senza scossono

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non ci sono grandi cambiamenti in uncinematografico americano privo di grandi novità, inalterate le posizioni die The. Posizioni invariate nella parte alta del boxUSA di questodove domina per la seconda settimana consecutiva il musical reboot. Il pubblico americano, in gran parte femminile, conferma l'amore già dimostrato per l'originale del 2004 premiando un cast tutto al femminile capitanato da Angourie Rice, Reneé Rapp e Auli'i Cravalho permettendogli di incassare altri 11,7 milioni che lo portano a un totale di 50 milioni tondi tondi.: Lindsay Lohan "ferita e delusa" da una battuta del musical Anche The Beekeeper, action thriller diretto da David ...

I registi di Mean Girls hanno svela to che avevano pensato a Harry Styles per uno dei personaggi della storia. Harry Styles avrebbe potuto far parte ... (movieplayer)

Posizioni invariate nella parte alta del box office USA di questo weekend dove domina per la seconda settimana consecutiva il musical reboot. Il pubblico americano, in gran parte femminile , conferma l'amore già dimostrato per l'originale del 2004 premiando un cast tutto al femminile capitanato da Angourie Rice, Reneé Rapp e ...Le reginette del liceo dominano il box office nordamericano per il secondo fine settimana consecutivo. In un weekend piuttosto mesto per gli esercenti di Stati Uniti e Canada,aggiunge 11,7 milioni di dollari al suo bottino domestico, portando a 50 milioni di dollari l'incasso di dieci giorni di programmazione. Il musical, che ripropone in versione più inclusiva ...Non ci sono grandi cambiamenti in un weekend cinematografico americano privo di grandi novità, inalterate le posizioni di Mean Girls e The Beekeper.Il maltempo in alcune aree degli Stati Uniti e la scarsità di nuove uscite hanno fatto scendere il box-office americano poco sopra i 50 milioni di dollari nel weekend, incoronando nuovamente campione ...