Mazzoni | “Rubano è la scelta giusta | nel Sannio abbiamo bisogno di futuro Si ritorni al voto libero e segreto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“L’attenzione che l’invito ad un ex parlamentare testimonia, è sicuramente il segnale di un ‘garbo istituzionale? importante, che esprime la consapevolezza che la storia ha un valore ed un peso, perché ilsi costruisce sulle spalle di essa. E qui, forse, io, nel mio piccolo, rappresento un pezzettino della storia di questo territorio. Mi piace poter consegnare all’Assemblea e a tutti Voi iscritti la mia disponibilità a lavorare per il territorio, a prescindere dalle casacche e dalle appartenenze politiche. Chiunque abbia voglia veramente di realizzare qualcosa per il territorio, sicuramente mi vedrà combattere al suo fianco”. Così in una nota Erminia, già Parlamentare italiano ed europeo, al ‘Congresso delle idee’ tenutosi sabato 20 gennaio a Telese Terme. “Il congresso è soprattutto – dice – un momento ...