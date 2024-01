Mazzarri per salvare sé e il Napoli ha rinnegato la promessa del 4-3-3 fatta a De Laurentiis Corbo

(Di lunedì 22 gennaio 2024)persé e ilhaladel 4-3-3a DeScaricato brutalmente in B dal Cagliari il 22 maggio 2022 si è trovato di nuovo sul ciglio di un burrone dopo la resa di Torino. C’era un solo modo pere solo un vecchio combattente della vita poteva tentarlo. Si è scrollato di dosso il 4-3-3 imposto dal presidente prima a Rudi Garcia in una sofferta clausura poi al nuovo allenatore, lo stessoprometteva per farsi assumere di reinventarsi. Raccontava di aver studiato ildi Spalletti nella speranza di replicarlo. Lui, uno dei pionieri del 3-5-2? Per non rotolare giù, ad un centimetro dal precipizio, ha deciso di essere spergiuro ma se stesso. La vittoria ...

Inzaghiil record,l'orgoglio. "È la seconda volta che giocoquesto trofeo, stavolta spero di vincerlo. Non era scontato che il Napoli arrivasse in finale", sottolinea...Inzaghi somiglia a un antipasto,rischia di essere un dessert. Se avere più fame e meno cibo fosse un vantaggio, il tecnico del Napoli potrebbe giovarsi. Ma non è così. Al netto del confronto sulla qualità, e l'Inter ...Un 3-0 per Inzaghi (in questo caso 0-3, giocando il Napoli formalmente in casa) è in lavagna a 15; lo stesso risultato, ma a favore di Mazzarri, vola a 90. Più in generale, l’Over a 1,75 e il Goal a 1 ...Il Napoli alle ore 20 scenderà in campo contro l'Inter, match valido per la finale di Supercoppa Italiana. La squadra di Walter Mazzarri dovrà avere la meglio della compagine di Simone Inzaghi. Il ...