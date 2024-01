Mazzarri ha liberato il Napoli dalle catene del 4-3-3 | anche a Napoli un altro calcio è possibile

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha dimostrato cheunLa sconfitta e soprattutto il modo in cui è maturata non devono far dimenticare quel che ha realizzatoin Arabia Saudita. Walterin pochi giorni ha probabilmente aiutato ildel futuro a vincere. Lo hadel 4-3-3: un dogma cui De Laurentiis aveva inchiodato ilfino a portarlo negli abissi.ha guardato da vicino il fondo del pozzo e ha deciso che era giunto il momento di cambiare. Difesa a tre e addio a quello schema di gioco che affligge il ...