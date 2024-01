Mazzarri | «Contro l’Inter sarà difficile | ma noi ci proveremo fino all’ultimo minuto»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il Napoli affronterà questa seranella finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico azzurro, Walter, è stato intervistato da Radio TV Serie A, a poche ore dal match Le parole di«Essere qui é una bella sensazione, la Supercoppa è una competizione importante. Dopo tanti anni in panchina non è che ho particolari emozioni, però è un orgoglio confrontarsi, che è la squadra migliore in Italia. Mi fa molto piacere essere qua».la Fiorentina una grande prestazione di squadra, cosa chiede ai suoi ragazzi stasera? «Io spero di poter ripetere una prestazione del genere, anche se abbiamo davanti una squadra che è in fiducia,la Lazio ho visto un’Inter molto forte., ma noi ci ...

...semifinale contro la Fiorentina ha dimostrato che i partenopei sono disposti a tutto. Tuttavia, il pallone è rotondo, e gli ottimisti sanno che nel calcio tutto può accadere. La strategia di...La squadra di Sarri sarà chiamata alla sfida contro il Napoli di Mazzarri in programma il 28 gennaio alle 18.00 allo stadio Olimpico. Out Immobile e Zaccagni, entrambi squalificati dopo il giallo ...In casa Inter Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana poch ...