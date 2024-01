Maxi tavoletta | scultura dolce e «notte nera» | al via la Festa del cioccolato

... come testimonia il suo modello più recente, la EX90,SUV iper tecnologica . Per capire di che ... occorre schiacciare aper favorire la transizione verso una mobilità pulita. Volvo è ...... come testimonia il suo modello più recente, la EX90,SUV iper tecnologica . Per capire di che ... occorre schiacciare aper favorire la transizione verso una mobilità pulita. Volvo è ...L’EVENTO. Dal 25 al 28 gennaio, dopo piazza Cittadella, torna sul Sentierone l’appuntamento dedicato al gusto e alla passione per il cacao, con i maestri cioccolatieri d’Italia.Dal 25 al 28 gennaio sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato, con 25 espositori da tutta Italia e anche da Belgio e Ungheria ...