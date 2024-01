Maurizio Costanzo | gli ultimi giorni raccontati dal figlio | “Era stato male già nel 2013”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Saverio, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ripercorso alcuni dettagli del suo rapporto con il padre, celebre volto televisivo italiano scomparso quasi un anno fa, raccontando anche di esserecon lui nei suoidi vita, insieme agli altri familiari. “C’eravamo tutti: Maria, mia sorella Camilla e mio fratello Gabriele. Sonofortunato: non avevo film da girare, ho potuto stargli accanto sino alla fine, e sono orgoglioso di questo. È sempre rimasto lucido. Eramoltogià nel, ma all’epoca dovevo lavorare, avevo interrotto una produzione che doveva ricominciare. Lui mi disse: non partire, resta qui con me. Gli risposi: tu cosa ...

