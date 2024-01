Maurizio Costanzo e l’insolita abitudine di dormire separato dalle sue mogli

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il celebre conduttore televisivoè da sempre noto per la sua scelta disue, una peculiarità che ha attirato l’attenzione del pubblico suscitando molta curiosità. In una recente intervista al Corriere della Sera, il figlio Saverio è tornato proprio su questa tema: “Papà non ha mai dormito con mamma, come non credo abbia mai dormito con nessuna delle sue“. Tuttavia, le ragioni di questarimangono tutt’oggi avvolte nel ...