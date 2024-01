Mary di Danimarca sceglie il viola per la prima messa da Regina | le figlie le rubano la scena

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Donaldson è ufficialmente la nuovadella. L’amata esponente della casa reale scandinava, infatti, è ascesa al trono danese lo scorso 14 gennaio insieme al marito Frederik. La coppia reale ha ottenuto la corona in modo davvero particolare. Infattidella fine dell’anno laMargrethe ha annunciato di aver scelto di abdicare in favore del figlio e, così, il nuovo Re ha ricevuto la corona nelle prime settimane di gennaio. Ladiha scelto il bianco per la cerimonia di proclamazione e le prime foto ufficiali da sovrana. Mentre la scorsa domenica 21 gennaio 2024, la nuova monarca si è recata per lavolta ada. Per quest’occasione ...