Marito e moglie trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio | lasciano una bambina di 13 anni

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sono statiin un’abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63, l’uomo, e 43 la donna. Non si esclude nessuna: tra le piste quella che possa trattarsi di un. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso....