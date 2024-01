Mario Sechi | l' ultima trincea del Sistema Capitale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il fatto avrebbe anche una sua importanza (il declino del monopolio della cultura a sinistra), il problema è che ieri ho pensato tutto il giorno a Gigi Proietti mentre leggevo sullo schermo i commenti sul Teatro di Roma. Il Partito democratico è in lutto e naturalmente evoca il golpe per la nomina di un direttore che non è neanche di destra (lo dice lui, il De Fusco, in un'intervista a Libero) ma è stato scelto dalla destra. Vade retro! Proietti avrebbe sfoderato una delle sue battute, ci avrebbe riso sopra, avrebbe dipinto la scena con ironia, il potere della comicità, forse evocato di nuovo, in un lampo, “er cavaliere nero”. Ma il grande mattatore non c'è più, il Pd e la galassia di intellettuali che vi gira intorno non ha questa qualità leggera dell'anima, i loro discorsi sono plumbei, “l'allarme democratico” è perenne, il momento è grave. Un teatro, cribbio, ma di cosa stiamo ...