Marina di Ginosa | accusa | moglie picchiata | arrestato 44enne Carabinieri

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel primo pomeriggio di ieri adi, i militari della locale Stazionehannoin flagranza di reato unromeno, residente nella predetta località, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia a danno della coniuge, anch’essa di nazionalità romena. La vicenda è scaturita da una richiesta di intervento effettuata presso la Stazione diproprio da parte dell’uomo, il quale ha rappresentato aiche lanon gli avrebbe permesso di entrare in casa. Il conseguente intervento dei militari presso l’abitazione dei coniugi ha, invece, permesso di far luce sulla intera vicenda, ben diversa da come avrebbe raccontato l’uomo. La ...

