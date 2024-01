Marina Berlusconi sulle orme del papà | avviato l?iter per diventare Cavaliera del lavoro

Ma si tratta solo di un elemento nel complicato universo intrecciato di televisione e politica che si sono ritrovati in mano Pier Silvio epiù di tutti gli altri fratelli alla morte ...Fonti parlamentari, non solo azzurre, ricordano come Silvioavesse sempre sconsigliato alla primogenitadi entrare in politica senza mai esprimersi su Pier Silvio. Mediaset ormai è ...Ma si tratta solo di un elemento nel complicato universo intrecciato di televisione e politica che si sono ritrovati in mano Pier Silvio e Marina Berlusconi più di tutti gli altri fratelli alla morte ...Come Marina e Pier Silvio Berlusconi sono stati coinvolti in una sofisticata truffa AI su Instagram e Facebook. La crescente ondata di truffe digitali sui social network, in particolare su Instagram e ...