Marina Berlusconi | avviato l’iter per nominarla Cavaliera del Lavoro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Amici e sostenitori dihannoun iter di richiesta per far avere alla figlia prediletta di Silvio il titolo didel. Esattamente come il padre. Lo scrive oggi Il Messaggero, che spiega che il percorso parte in primo luogo dalla prefettura, che deve vagliare se il candidato è idoneo. Dopo di che sarà il ministero delle Imprese e del Made in Italy a dare una scrematura alle candidature. Ma la scelta finale spetterà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che ne nomina 25 ogni anno e lo fa il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. I requisiti necessari sono una specchiata condotta civile, aver lavorato per almeno vent’anni nel settore e aver adempiuto gli obblighi previdenziali dei propri lavoratori. Oltre a non aver svolto all’estero attività ...

