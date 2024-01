Maresca | «Vi svelo la mia conversazione con Maignan in Udinese-Milan»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Fabio, arbitro, ha svelato a Il Messaggero lache ha avuto con MikeinFabio, arbitro, ha svelato a Il Messaggero lache ha avuto con Mikein. Ecco le sue dichiarazioni. SCELTA – «Nell’istante in cuiè andato verso gli spogliatoi, il gioco era da tutt’altra parte. E’ stato lui a far presente cosa stesse accadendo al quarto uomo, che mi ha informato via auricolare» COSA LE HA DETTO – «Mi ha chiesto se avessimo capito quel che stava avvenendo. Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato dispiacere per lui e un grande disagio per quei buuu beceri. Poi l’ho rassicurato: ‘Qualsiasi cosa tu senta, ...