Mar Rosso | l’Italia si schiera | missione navale con Francia e Germania Previsto l’uso della forza

, Italia in guerra contro gli Houthi. La missione a tre e i due obiettivi La situazione in Medio Oriente è sempre più complicata, sul fronte della guerra tra Israele e Gaza ma non solo , ora ..."Insieme a Francia e Germania presenteremo" oggi "la proposta per una missione europea" sul"che possa garantire con grande fermezza la sicurezza del trasporto e la libera circolazione marittima". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, specificando che lavorerà ..."Insieme a Francia e Germania presenteremo" oggi "la proposta per una missione europea" sul Mar Rosso "che possa garantire con grande fermezza la sicurezza del trasporto e la libera circolazione ...Cerealicoltura, meccanica e moda: i conflitti in Medio Oriente rallentano l'economia del Sud Italia e della Puglia, che ha già stimato in circa 300 milioni il volume d'affari messo ...