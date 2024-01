Mar Rosso | l’Italia si schiera | missione contro gli Houthi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Zuppa di Porro. Per il Corsera lamarina italiana si prepara per il Mar. Intv ad Arie Kacowick, univ gerusalemme, per quelli che straparlano di geocidio isaraeliano. Rep sul costo della crii, che sono quelle aziendali. Ops e si dimentica Stellantis., Cerasa geniale su gruppo Gediprivatizzazioni. E oggi Calenda menaLandini, che apre come spesso avviene con sua INtv Repubblica. Indovinello indovinello la destra starebbe occupando il Teatro di Roma, e a denunciarlo il prsidente del Teatro di Roma? Figlio di…. e vabbè ma soprattutto per cinque anni responsabile cultura del Pd. Il girotondo degli attori una cosa patetica. Mascheroni smaschera e gli altri giornali invece creano un caso naionale. W De Fusco e se si dimette è un cornuto. Si è dimesso invece De Santis dalla corsa americana. Germania antinazi che piace alla ...