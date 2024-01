Mar Rosso | Italia in guerra Previsto l' uso della forza Missione a tre con Francia e Germania L' Ue si muove

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La situazione in Medio Oriente è sempre più complicata, sul frontetra Israele e Gaza ma non solo, ora il premier Netanyahu è sotto pressione anche a livello internazionale, Biden chiede un cessate il fuoco e spinge per la soluzione dei due Stati. Anche l'Europa sostiene questa idea degli Stati Uniti, tanto che sta per avere inizio laAspides, un accordo a tre che vede schieratee anche l'. La spedizione militare - si legge su Il CorriereSera - avrà due obiettivi. Da un lato portare avanti la soluzione dei due Stati, dall’altro fare progressi per il lancionuovamilitare dell’Ue, che avrà il compito di difendere anche con l’uso...

... con quasi il 90% della merce che raggiunge i Paesi di destinazione per via marittima e si scontra con le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi nel. È quanto ..., Italia in guerra contro gli Houthi. La missione a tre e i due obiettivi La situazione in Medio Oriente è sempre più complicata, sul fronte della guerra tra Israele e Gaza ma non solo , ora ...Parigi e Berlino stanno lavorando a una missione europea comune per garantire la libertà della navigazione nel Mar Rosso. I ministri della Ue ne discuteranno oggi al Consiglio Affari esteri. • Erdogan ...Nel dicembre 2023 il Pentagono ha detto di aver intercettato missili e droni lanciati dagli Houthi "potenzialmente indirizzati verso obiettivi in Israele" e una petroliera norvegese nel Mar Rosso è ...