Mar Rosso | a cosa servirà l’operazione Aspides di Italia Francia e Germania

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’Europa scende in campo per tentare di contenere gli attacchi degli Houthi nel Mar. La coalizione traprende forma in una significativa iniziativa militare denominata missione. L’obiettivo primario di questa operazione è la protezione dei mercantili che attraversano il Mar, particolarmente vulnerabili agli attacchi del gruppo armato yemenita L'articolo proviene da Il Difforme.

Secondo un approfondimento Ispi-Datalab, il costo per trasportare un container tipico da Shanghai a Genova è più che quadruplicato ...Le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso rischia di ostacolare le importazioni dall’Asia di fertilizzanti per un valore di circa 20 ...Europee e crisi del Mar Rosso Volgendo lo sguardo al di fuori dei confini italiani, invece, Giorgia Meloni ha voluto lasciare la porta aperta all’ipotesi Europee. Non ha ancora preso una decisione in ...