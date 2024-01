Manuela Arcuri | chi sono i fratelli Marco e Sergio e cosa fanno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha duemaggiori,un ingegnere navale e, anch’egli attore con il quale ha condiviso il set di alcune fiction di successo.chiL’artista di Anagni sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk Caterina Balivo. Il maggiore dei treè nato nel 1972 ed a differenza deipiù celebri, conduce una vita lontana dai riflettori. Di professione ingegnere , con un Master in Europrogettazione ed uno in Interior Yacht Design. È anche titolare dello studio AM Project Management e di lui si legge che è un ...