Maltrattamenti alla moglie | arrestato 44enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nel primo pomeriggio di ieri a Marina di Ginosa, i militari della locale Stazione Carabinieri hannoin flagranza di reato unromeno, residente nella predetta località, presunto responsabile diin famiglia a danno della coniuge, anch’essa di nazionalità romena. La vicenda è scaturita da una richiesta di intervento effettuata presso la Stazione di Ginosa proprio da parte dell’uomo, il quale ha rappresentato ai Carabinieri che lanon gli avrebbe permesso di entrare in casa. Il conseguente intervento dei militari presso l’abitazione dei coniugi ha, invece, permesso di far luce sulla intera vicenda, ben diversa da come avrebbe raccontato l’uomo. La donna, temendo per la propria incolumità, si sarebbe barricata in casa poiché terrorizzata dal comportamento minaccioso e violento ...

