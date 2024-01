Malore per Gigi Riva | ricoverato in ospedale | come sta l' ex campione

Tra l’enorme numero di spettatori del Grande Fratello 2023, lo si apprende giorno dopo giorno su Twitter come su Instagram, ce ne sono diversi che ... (tuttivip)

Una vita passata sui campi da tennis, poi lo scontro con Djokovic e infine la morte per un malore improvviso . Il giornalismo inglese piange la ... (ilgiornaleditalia)

Tragedia all’interno della grotta di Montebuono : Speleologo muore per un malore durante un’ispezione dentro la cavità. Soccorritori alla grotta di ... (ilcorrieredellacitta)

Ennesima morte per malore improvviso . Questa volta è toccato ad un anziano di 74 anni di Mestre , morto dopo essersi sentito male mentre era al ... (ilgiornaleditalia)

Gigi Riva è stato colto da un malore due giorni fa mentre si trovava in casa sua a Cagliari. L'ex calciatore, 79 anni, è stato trasportato d'urgenza ... (ilmessaggero)

L'ex attaccante, 79 anni, si è sentito male sabato ed è stato ricoverato a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita, ma presto subirà un piccolo ... (corriere)

...undue giorni fa mentre si trovava a casa sua a Cagliari. L'ex calciatore, 79 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente stabilizzato. Un grande spavento...CAGLIARI - PauraGigi Riva : ' Rombo di Tuono ' è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a ... Il motivo Unimprovviso che ha spaventato la ...CAGLIARI - Paura per Gigi Riva: 'Rombo di Tuono' è stato ricoverato ieri ... 1970 si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Il motivo Un malore improvviso che ha spaventato la ...Venerdì 12/1 Sabato 13/1 Domenica 14/1 Lunedì 15/1 Martedì 16/1 Mercoledì 17/1 Giovedì 18/1 Venerdì 19/1 Sabato 20/1 Domenica 21/1 Lunedì 22/1 Martedì 23/1 Mercoledì 24/1 Giovedì 25/1 Venerdì 26/1 ...