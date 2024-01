Malore in casa per Gigi Riva | sarà operato al cuore

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’ex attaccante azzurroè ricoverato in ospedale a Cagliari eal. Il 79enne aveva accusato unnella suaa San Benedetto, nel capoluogo dell’isola. Immediati i soccorsi per la stella del calcio che è stato trasportato all’ospedale Brotzu per sottoporsi ad una serie di accertamenti. Chi èL'articolo proviene da Il Difforme.

