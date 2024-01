Malore in casa per Gigi Riva | ricoverato a Cagliari | ora sta meglio

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Grande paura per la leggenda del calcio italiano,. Come riporta La Nuova Sardegna, l’ex fuoriclasse del, 79 anni, èda domenica 21 gennaio all’ospedale di, dopo essersi sentito male nella suadi San Benedetto. Ora la situazione è migliorata,stae la situazione sembra essere tranquilla, riporta il Corriere della Sera.non sarebbe quindi in pericolo di vita, ma dovrà subire un piccolo intervento al cuore a breve. Un’operazione che si è resa necessaria dopo una serie di controlli svolti a seguito del ricovero. SportFace.