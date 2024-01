Malia Obama è ufficialmente regista e spera che il suo film faccia «sentire meno sole le persone»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'ex first daughter ha ricevuto consigli sul suo corto di debutto, presentato al Sundance Festival, da Donald Glover, che l'ha anche assunta come autrice per la serie Prime Video Swarm

La primogenita dell'ex presidente americano Barack Obama e dell'ex first lady Michelle ha diretto il cortometraggio The Heart e a 25 anni si appresta ... (vanityfair)

L' 'effetto Trump' può salvare il mondo dalle due guerre Leggi anche/, debutto da regista al Sundance. Ma senza il cognome del padre La vittoria a valanga di Donald Trump alle primarie dello Iowa con il 51%, il cosiddetto caucus, lo designa come il più che ...'The Heart',Anndebutta al cinema come regista, la primogenita di Barack e Michelle, ha fatto il suo debutto da regista al festival di Sundance dove ha presentato il 18 gennaio il suo primo film, un corto intitolato The Heart. La ...Malia Obama, la primogenita di Barack e Michelle Obama, ha fatto il suo debutto da regista al festival di Sundance dove ha presentato il 18 gennaio il suo primo film, un corto intitolato The Heart. La ...E l'ultima dimostrazione arriva da Malia Obama, che ha scelto di indossare proprio un lungo cappotto grigio per calcare il suo primo vero red carpet. Moda inverno 2024, il cappotto lungo di Malia ...