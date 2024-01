Malattie rare | 51mila euro ad Aisla da Galbusera nella Giornata dell' abbraccio

Per il segretario generale Istituto italiano donazione: "Sicuri che donazioni ad Aisla sono utilizzate in modo corretto e responsabile" "L'Istituto ... (sbircialanotizia)

Nelle scorse edizioni il premio è stato conferito a Bat Italia, Conai, Lavazza, Parole O_Stili, Osservatorioe al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per partecipare alla ...... grazie al Sant'Orsola e alle Ern, le reti di riferimento europee che mettono in comunicazione esperti di tutto il continente per conoscere, diagnosticare e affrontare al meglio leMa il principio della telerefertazione (prelievo in un posto, esito in un centro medico) riguarda anche radiografie, elettrocardiogrammi e rare malattie degli occhi. Ecco che cosa sta succedendo nella ...Il 29 febbraio 2024, il giorno più raro del calendario, si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle Malattie Rare (Rare Disease Day). UNIAMO, la Federazione Italiana delle Malattie Rare, ...