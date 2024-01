Malagò su Maignan | «Ci vuole una pena per evitare che altri si sentano autorizzati a prendere esempio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il casoha sollevato, come sempre accade in Italia, l’indignazione popolare, come se mai prima d’ora ci fossero stati episodi di razzismo nel nostro calcio. Come al solito, in Italia da un giorno all’altro scopriamo l’acqua calda. Dopo una vita vissuta a minimizzare qualsiasi episodio di razzismo, nefandezze di ogni tipo, persino quando viene tirata in ballo Anna Frank, con multe che sono semplicemente ridicole (10mila euro sono ben pagati per qualsiasi atteggiamento schifoso negli stadi italiani), tutti fedeli all’unico mantra e cioè all’omertà. Ricordiamo che furono tutti i presidenti di Serie A a battersi affinché venisse di fatto delizzato qualsiasi comportamento razzista negli stadi italiani. Razzista o territorialmente discriminatorio, termine che venne coniato per quelle bazzecole del tipo “Forza Vesuvio”....