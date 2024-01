Maison&Objet 2024 | dove il design imita la natura

Nel 2024 , Maison&Objet celebra il suo 30° anniversario, presentando un futuro in cui tecnologia e natura coesistono armoniosamente. Quest'anno, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Nel 2024 , Maison&Objet celebra il suo 30° anniversario, presentando un futuro in cui tecnologia e natura coesistono ... (giornaledellumbria)

Salvatore Ferragamo ,del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha annunciato la nomina di Pierre La Tour a Group CFO con decorrenza dal 18 marzo 2024. La Tour è stato designato dal CdA anche quale Dirigente con ...'Le creazioni - spiega l'azienda - mostrano un lato giocoso dellae invitano ad una combinazione infinita di gioielli per definire il proprio stile'. Louis Vuitton gioielliUna modella in tubino corto di lucida vernice nera, con colletto di plastica bianco illuminato da una broche di diamanti, le mezze maniche rigide e ampie che disegnano una T, attraversa la passerella ...Si chiama "Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana" la mostra che inaugura ad aprile a Palazzo Reale: per la prima volta, il museo si apre alla moda ...